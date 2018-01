Taleban liberta engenheiro turco seqüestrado há um mês Rebeldes talebans libertaram um engenheiro civil turco depois de mantê-lo seqüestrado por um mês no Afeganistão. O embaixador da Turquia no país informou que o engenheiro foi mantido cativo em várias vilas onde o Taleban provavelmente ainda desfruta do apoio da população. O engenheiro, Hasan Onal, chegou hoje em boas condições de saúde à Embaixada turca em Cabul, depois de o Taleban tê-lo entregue a líderes tribais numa província sulista na noite de sábado. Os líderes, por seu lado, entregaram o refém a autoridades do governo afegão que levaram Onal de avião para Cabul, a capital. Logo depois da chegada de Onal à Embaixada turca para um exame médico, o novo embaixador dos EUA no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, fez uma visita ao libertado. Khalilzad comentou com repórteres que o seqüestro mostra que o Taleban está agora alvejando trabalhadores estrangeiros no Afeganistão e que a nação enfrenta um sério problema de segurança. "Eles estão atacando funcionários internacionais... que tentam reconstruir rodovias. Isto mostra quem são os talebans e quais são seus objetivos", afirmou. Ele disse que importantes medidas estão sendo tomadas para reerguer o Exército e a força policial do Afeganistão, bem como expandir as operações das tropas da Otan no país. Khalilzad também garantiu que os soldados americanos continuam comprometidos na luta contra militantes pró-Taleban e pró-Al-Qaeda. O embaixador turco, Mutif Ozdes, informou que Onal "não foi maltratado". "Ele foi levado para certas vilas", indicando que os moradores estavam ajudando o Taleban. O ministro do Interior afegão, Ali Ahmad Jalali, garantiu que não foi pago resgate pela libertação de Onal e que nenhum prisioneiro taleban foi trocado por ele. Sequestro aconteceu em 30 de outubro Onal foi seqüestrado junto com seu motorista afegão em 30 de outubro quando retornava a um campo de trabalhadores reparando a rodovia Cabul-Kandahar. O motorista foi libertado com uma nota exigindo a libertação de prisioneiros talebans na província de Ghazni. O Taleban ameaçava matar Onal, mas recuou depois de conversações com autoridades afegãs. O mulá Rozi Khan, que se diz um alto oficial taleban na província sulista de Zabul, telefonou para agências de notícias na noite de sábado anunciando a libertação. "Líderes talebans decidiram entregar o engenheiro turco a líderes tribais porque ele é um muçulmano", disse ele por telefone celular a um repórter da AP em Kandahar. A decisão do Taleban de libertar Onal ocorreu depois de o governo afegão ter solto dois prisioneiros talebans antes do feriado islâmico de Eid-ul-Fitr, na semana passada. O Taleban espera que o governo liberte mais seis prisioneiros, segundo Khan.