Taleban liberta oito reféns sul-coreanos no Afeganistão Rebeldes do Taleban, no Afeganistão, libertaram nesta quarta-feira, 28, mais três reféns sul-coreanos do grupo de 19 missionários capturados há mais de um mês. Haji Zahir, mediador das negociações pela libertação dos reféns, disse que acompanhava as três mulheres coreanas em um veículo que seguia para um local perto da cidade de Ghazni, na região central do país. Segundo ele, o estado de saúde delas é bom. Os reféns libertados foram entregues para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Elas aparentemente estão em condições normais de saúde. A libertação ocorre um dia depois de o governo sul-coreano ter afirmado que havia chegado a um acordo com o Taleban. Acredita-se que as negociações podem ter incluído o pagamento de um resgate, segundo o correspondente da BBC na capital afegã, Cabul, Alastair Leithead.