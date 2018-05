Taleban liberta pelo menos quatro reféns sul-coreanos

A milícia fundamentalista islâmica Taleban libertou nesta quinta-feira, 30, mais quatro reféns que estavam em poder do grupo no Afeganistão. Segundo a agência de notícias Efe, os militantes já soltaram todos os sete sul-coreanos que mantinham em cativeiro. Os dois homens e duas mulheres foram entregues a funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha numa estrada na região de Janda, no Afeganistão Central. Os representantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) confirmaram que os líderes tribais entregaram quatro reféns. Por enquanto, não há informações sobre o paradeiro dos outros três, que, segundo o porta-voz taleban, também estão em liberdade. Cheon Ho-sun, porta-voz do governo da Coréia do Sul, disse que, uma vez libertados, os reféns serão primeiro levados a Cabul antes de seguirem viagem para Seul. Na quarta-feira, outros 12 reféns foram soltos em diferentes pontos do país. Os missionários libertados foram levados até agentes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que mediou os encontros. Os sul-coreanos foram soltos em três grupos separados e entregues ao CICV em diferentes localidades próximas de Ghazni, na região central do Afeganistão. O primeiro grupo, composto por três mulheres, foi deixado em Qala-e-Kazi. Depois de algumas horas, quatro mulheres e um homem foram soltos perto de uma área desértica de Shah Baz. No fim da tarde, mais quatro reféns foram soltos em uma estrada a cerca de 50 quilômetros de Ghazni. Com base num acordo fechado na terça-feira, os insurgentes comprometeram-se a libertar todos os reféns no máximo em 48 horas. O Taleban não explicou por que preferia libertar os cativos em pequenos grupos, mas acredita-se que a decisão esteja relacionada com a dificuldade logística, umas vez que os reféns eram mantidos em cativeiros distintos, distantes uns dos outros. No dia 19 de julho, o Taleban seqüestrou os 23 voluntários sul-coreanos que estavam dentro de um ônibus, em Ghazni. O grupo matou dois dos reféns após uma série de prazos expirados de negociação, mas libertou duas mulheres em um gesto de boa vontade durante a primeira rodada de conversas. O governo de Seul afirmou que o acordo para libertar os 19 reféns tem como condição a retirada das tropas do país ainda este ano e a proibição de que sul-coreanos exerçam atividades missionárias no Afeganistão. A Coréia do Sul já havia decidido antes da crise em retirar seu contingente de cerca de 200 engenheiros e funcionários médicos do Afeganistão até o fim de 2007. Desde que os voluntários foram seqüestrados, o governo proibiu seus habitantes de viajarem ao país.