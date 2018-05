Taleban liberta reféns iranianos, diz polícia afegã Um grupo de iranianos que foi sequestrado pelo Taleban esta semana no oeste do Afeganistão foi solto, informou um policial afegão hoje. O chefe de polícia da província de Farah, general Sayed Mohammad, disse que os 13 iranianos foram soltos, junto com dois funcionários afegãos.