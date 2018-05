Taleban liberta últimos 7 reféns sul-coreanos O Taleban libertou ontem os últimos 7 dos 23 missionários sul-coreanos seqüestrados no dia 20 de julho no Afeganistão. Durante os 43 dias de cativeiro desse último grupo, a milícia islâmica matou 2 dos reféns e libertou outros 14. Em troca da libertação, o governo sul-coreano prometeu acelerar a retirada de suas tropas do Afeganistão.