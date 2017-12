Taleban mantém Bin Laden sob prisão domiciliar O Taleban, milícia que controla o Afeganistão, confirmou hoje que Osama Bin Laden está sendo mantido sob prisão domiciliar, segundo a agência Sky. A agência British Broadcasting Corp. informou mais tarde que Bin Laden, suspeito de ser o mentor do ataque terrorista aos EUA, está sendo mantido sob controle em locação ao sudeste do Afeganistão. As informações são da Dow Jones.