Taleban mata 28 membros de comitês de paz no Paquistão

Pelo menos 28 membros de comitês de paz foram mortos por militantes taleban no distrito tribal paquistanês do Waziristão do Sul, na fronteira com o Afeganistão, informou nesta quarta-feira, 25 a emissora Geo TV. Os insurgentes tinham seqüestrado na terça-feira 30 membros dos comitês de paz, que servem para intermediar o conflito entre o governo e a insurgência das áreas tribais. Os corpos das vítimas foram encontrados nesta quarta, e duas pessoas continuam desaparecidas. O Exército iniciou operações de rastreamento de militantes após os enfrentamentos. Os choques entre facções rivais e os combates entre insurgentes islamitas e o Exército são constantes nas áreas tribais do noroeste paquistanês, onde predomina a etnia pashtun, a mesma dos taleban.