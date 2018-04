Taleban mata 4 suspeitos de espionagem no Afeganistão Militantes do Taleban decapitaram quatro homens por suspeita de espionagem para o governo do Afeganistão, informaram nesta terça-feira autoridades do governo. Os corpos dos homens foram encontrados no distrito de Washer na província de Helmand no final do domingo. "Os quatro homens decapitados pelo Taleban eram civis", informou o porta-voz da província, Daud Ahmadi.