Taleban mata seis da Otan em dia mais violento em 2 meses

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou que seis soldados das tropas do bloco que atuam no Afeganistão, três deles americanos, morreram em emboscadas nesta segunda-feira, 11. É o dia mais sangrento para a coalizão em dois meses.

De acordo com o porta-voz do Exército americano, coronel Wayne Shanks, três americanos foram mortos em tiroteio com militantes no sul do país.

Um sargento francês também morreu em confronto com insurgentes. A Otan não divulgou a nacionalidade das outras duas vítimas.

Horas antes, a organização também informou sobre uma "difícil aterrissagem" de um helicóptero da organização pela manhã em uma base da província afegã de Helmand, mas não houve feridos entre os tripulantes do aparelho.

"O acidente está sob investigação. Não há sinais de envolvimento do inimigo", afirmou a Otan, em outro comunicado, em referência aos insurgentes taleban.