Taleban nega diálogo com governo afegão

Integrantes do Taleban desmentiram ontem as declarações feitas pelo presidente afegão, Hamid Karzai (foto), de que o governo do país estaria negociando um acordo de paz com o grupo insurgente. Em um comunicado publicado pelo SITE, grupo americano que monitoras páginas islâmicas, o Taleban qualificou as afirmações do presidente como "propaganda sem fundamento". Um representante da Otan, porém, confirmou os encontros do Taleban com o governo.