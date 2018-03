Taleban nega envolvimento no ataque à Cruz Vermelha

O grupo afirma que nunca atacou civis ou grupos de ajuda humanitária e que recentemente autorizou a CICV a realizar a vacinação contra poliomielite nas áreas sob controle dos rebeldes.

Na última quarta-feira um homem-bomba explodiu o portão de entrada da sede da instituição e homens armados invadiram o local. Um policial afegão morreu na explosão e sete funcionários estrangeiros foram feito reféns, sendo posteriormente resgatados pela polícia.

Este foi o segundo ataque no período de uma semana a grupos de ajuda humanitária no Afeganistão, o que aumenta a preocupação de que os rebeldes agora considerem essas instituições como principais alvos, junto com as forças de segurança do país. As informações são da Associated Press.