Taleban nega prisão de três americanos O ministro da Defesa do Taliban, Mullah Obaidullah Akund, negou que três soldados norte-americanos foram capturados pelas tropas afegãs. Ele ainda afirmou que não pode afirmar que haja, se quer, soldados americanos ou britânicos no país. Essa informação foi veiculada pela emissora de televisão Al-Jazira, no início da madrugada de hoje. Segundo a emissora, os americanos capturados tinham mapas da região, armas e estavam acompanhados de dois guias afegãos.