Taleban obriga hinduístas a usar amarelo Os talebans afeganes decidiram por decreto obrigar os hinduístas residentes no país a usarem roupas amarelas ou laranja e a colocarem sobre suas casas uma bandeira amarela. O ministério do Exterior da Índia protestou imediatamente contra a medida, que consideram dsicriminatória contra a minoria hinduísta no Afeganistão. A imprensa indiana indicou que o decreto "lembra muito o tratamento dispensado aos judeus na Alemanha nazista". Segundo a agência United News of India (UNI), que assegura possuir uma cópia do decreto, o mesmo impõe aos homens vestir-se com suas tradicionais roupas religiosas de cor laranja e lhes proíbe o uso de turbante. Às mulheres foi imposto que devem cobrir-se totalmente com um manto amarelo, com dois pequenos buracos na altura dos olhos. Além disso, o decreto determina que as famílias que praticam a religião hinduísta coloquem um pano amarelo (que internacionalmente é usado para assinalar a presença de infecção) de pelo menos dois metros do lado de fora de suas casas. Também está proibida às famílias hinduístas a convivência com os muçulmanos e, de agora em diante, elas não poderão construir novos templos religiosos. "Condenamos sem reservas estas disposições, que constituem uma discriminação que prejudica as minorias", declarou o porta-voz da Chancelaria indiana, Raminder Singh Jassal. "Trata-se de uma nova prova das orientações ideológicas retrógradas e inaceitáveis dos talebans, que justifica as sanções impostas pela comunidade internacional ao regime do Taleban", acrescentou. A comunidade hinduísta no Afeganistão diminuiu sensivelmente desde que os talebans tomaram o poder em Cabul em 1996. Também hoje, como represália contra as sanções da ONU, os talebans ordenaram o fechamento dos escritórios das Nações Unidas em quatro cidades afeganes. As sanções impostas a Cabul se devem ao fato de os talebans se recusarem a extraditar o terrorista saudita Osama Bin Laden, acusado pelos EUA de organizar sangrentos atentados na África e no Oriente Médio.