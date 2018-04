Taleban paquistanês aceita 'cessar-fogo permanente' no Swat

Combatentes do Taleban concordaram com um "cessar-fogo permanente" no vale de Swat, no noroeste do Paquistão, disse neste sábado, 21, uma importante autoridade do governo. Na sexta-feira, o comandante dos militantes, Maulana Fazlullah, se reuniu com seu sogro, o clérigo radical Maulana Sufi Mohammad, que o liberou para negociar a paz com o governo. "Eles assumiram o compromisso de que vão observar um cessar-fogo permanente e nós vamos fazer o mesmo", disse a jornalistas Syed Mohammad Javed, comissário de Malakand, região da Província da Fronteira do Noroeste. O Vale do Swat já foi famoso como destino turístico, mas há cerca de dois anos os militantes islâmicos iniciaram uma violenta campanha contra o Exército paquistanês para introduzir o regime taleban na região. As Forças paquistanesas realizam desde o final de julho passado uma operação militar no local, que, segundo eles, já matou de cerca de 500 insurgentes. O Swat pertencente à Província da Fronteira do Noroeste (NWFP).