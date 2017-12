Taleban pede a estrangeiros que deixem o país Os talebans, no poder no Afeganistão, pediram aos estrangeiros em seu território que abandonem o país, ante a possibilidade de um ataque dos Estados Unidos, informou a agência AIP. A agência cita um comunicado da chancelaria afegã em Cabul, onde se assinala: ?Pedimos aos estrangeiros que abandonem o país temporariamente?. O comunicado não informa o número exato de estrangeiros que ainda estão no Afeganistão. O pessoal das Nações Unidas e das ongs já deixou o país, obedecendo a fortes pressões de Washington.