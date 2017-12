Taleban pede para <i>CNN</i> deixar o Afeganistão A rede americana de televisão CNN anunciou hoje que os talebans no poder em Cabul pediram que seus correspondentes abandonem o Afeganistão. Nic Robertson, um dos últimos jornalistas ocidentais no Afeganistão, disse hoje, de Kandahar, quartel-general dos talebans, que os fundamentalistas afegãos lhe pediram para deixar o país. Fontes da CNN revelaram que a cadeia de televisão está tentando obter permissão para a permanência de seus correspondentes. Quase todos os ocidentais já abandonaram o Afeganistão, temendo as represálias americanas pelos atentados de Nova York e Washington contra Osama bin Laden, o milionário saudita a quem Cabul dá abrigo em seu território. Os únicos ocidentais que permanecem no país dos talebans são os reféns - dois americanos, quatro alemães e dois australianos - acusados de difundirem o cristianismo, dos quais não se tem notícia.