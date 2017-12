Taleban pede reunião da Conferência Islâmica Os líderes do Taleban, milícia que controla parte do território do Afeganistão, pediram a realização de um encontro especial da Organização das Conferências Islâmicas (OCI) para discutir os ataques terroristas nos EUA e maneiras de ajudar a encontrar os culpados da ação. "Nós pedimos tanto para a OCI como para a Organização das Nações Unidas (ONU) que investiguem o assunto e ajudem na busca dos culpados", disse o porta-voz da embaixada do Taleban em Islamabad, Sohail Shaheen. Segundo autoridades paquistanesas, o encontro especial da OCI poderá ocorrer provavelmente no dia 9 de outubro em Doha, no Catar. Os EUA acreditam que os ataques do dia 11 de setembro foram organizados pelo saudita Osama Bin Laden, que vive atualmente no Afeganistão, e pediram para que ele seja entregue. Shaheen afirmou que o Taleban quer identificar os culpados e puni-los, mas não recebeu ainda evidências sólidas de que Bin Laden foi o mentor dos ataques terroristas nos EUA. Shaheen queixou-se do fato de aviões de espionagem dos EUA estão violando o espaço aéreo afegão desde o início da crise.