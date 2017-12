Taleban pode extraditar Bin Laden O Taleban, milícia que controla o Afeganistão, disse hoje que estudará as evidências das investigações norte-americanas sobre o envolvimento de Osama bin Laden no ataque terrorista ocorrido ontem contra os EUA. No entanto, Abdul Salam Zaeef, embaixador do Taleban no Paquistão, disse em entrevista à imprensa que a questão sobre a entrega de Bin Laden aos EUA será discutida num segundo estágio. Bin Laden congratulou os terroristas pelo ataque, mas negou seu envolvimento no atentado.