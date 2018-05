Taleban pode libertar últimos reféns sul-coreanos nesta quinta

Os sete sul-coreanos que continuam nas mãos da milícia fundamentalista islâmica Taleban no leste do Afeganistão podem ser libertados ainda nesta quinta-feira, 30, um dia depois que outros 12 reféns foram soltos em diferentes pontos do país. Segundo Zabiullah Mujahid, porta-voz do grupo, a milícia rebelde se dispõe a soltar todos os reféns que ainda estão em seu poder. Porém, Mujahid não esclareceu se os sul-coreanos continuarão sendo libertados em pequenos grupos. Os 12 reféns libertados até o momento foram levados até agentes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que mediou os encontros. Os sul-coreanos foram soltos em três grupos separados e entregues ao CICV em diferentes localidades próximas de Ghazni, na região central do Afeganistão. O primeiro grupo, composto por três mulheres, foi deixado em Qala-e-Kazi. Depois de algumas horas, quatro mulheres e um homem foram soltos perto de uma área desértica de Shah Baz. No fim da tarde, mais quatro reféns foram soltos em uma estrada a cerca de 50 quilômetros de Ghazni. O líder tribal que atuou como intermediário entre os seqüestradores e a Coréia do Sul, Haji Zahir Shah, disse que a libertação foi feita aos poucos porque os seqüestradores tinham dividido os sul-coreanos em vários grupos e em cativeiros distintos, distantes uns dos outros. Com base num acordo fechado na terça-feira, os insurgentes comprometeram-se a libertar todos os reféns em no máximo 48 horas. A Coréia do Sul concordou em retirar suas tropas do Afeganistão como planejado até o final do ano, e afirmou que vai por fim a todo o trabalho missionário no país e impedir que seus cidadãos sigam para a região. O grupo de 23 religiosos sul-coreanos que realizavam trabalhos voluntários no Afeganistão foi seqüestrado pelo Taleban durante uma viagem entre Cabul e Kandahar em 19 de julho. Poucos dias depois, os radicais executaram dois deles, alegando que o governo afegão se negava a atender às reivindicações de libertar 200 presos detidos no país. Após uma primeira rodada de negociações, duas mulheres foram libertadas. A imprensa italiana explica que o clã Lo Russo apóia o chefe Salvatore Torino, que há anos disputa o controle das atividades ilegais na região com a "família dos Misso.