Taleban prende jornalista britânica no Afeganistão O Taleban informou que prendeu uma jornalista britânica no Afeganistão por entrar no país ilegalmente, informou a BBC. Yvonne Ridley, que trabalha para o Express Newspapers, foi detida na província de Jalalabad, ao leste do país, segundo a cadeia britânica. Acredita-se que ela estaria viajando com dois guias.