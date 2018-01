Taleban proíbe o uso da Internet O governo da milícia islâmica fundamentalista Taleban, que controla cerca de 90% do território do Afeganistão, proibiu o uso da Internet no país e ordenou à polícia religiosa que castigue quem utilizar a rede mundial de computadores. "Em todo o território do emirado islâmico do Afeganistão nenhuma organização governamental ou não-governamental, afegã ou internacional, nem nenhum indivíduo pode utilizar a Internet", diz um decreto assinado pelo mulá Mohammed Omar, o líder supremo do país. O decreto estabelece que o Ministério para a Promoção da Virtude e a Supressão do Vício, agindo em conjunto com a polícia religiosa, está autorizado a castigar os eventuais usuários da Internet "de acordo com a Sharia (lei islâmica)". Em Islamabad, no Paquistão, centenas de ativistas islâmicos e estudantes de instituições religiosas promoveram hoje uma manifestação de protesto contra o envio de observadores das Nações Unidas ao longo da fronteira entre o seu país e o Afeganistão, para vigiar o cumprimento das sanções internacionais contra o governo do Taleban.