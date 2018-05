Taleban propõe trocar duas reféns doentes O Taleban - que no dia 19 seqüestrou 23 sul-coreanos e já matou 2 - disse ontem por telefone à EFE que está disposto a libertar "imediatamente" duas reféns "gravemente doentes" se o governo de Cabul, em troca, soltar dois de seus militantes. O governo sul-coreano reiterou ontem que não pode satisfazer as exigências do grupo radical.