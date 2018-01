Taleban prosseguirá destruição dos Budas Desconsiderando a indignação mundial provocada por seu edito de há uma semana ordenando a demolição de relíquias pré-islâmicas, o radical líder do Taleban qualificou hoje a destruição das duas estátuas de Buda em pé - uma delas, a maior do mundo - como um tributo tanto ao Islã quanto à "brava nação afegane". O mulá Mohammed Omar também acusou nações não-islâmicas de um complô na tentativa de pretenderem adaptar a identidade islâmica do Afeganistão a seu próprio feitio. "O mundo não-islâmico está unido contra o Taleban, mas não seremos contidos. Manteremos nosso caminho islâmico", afirmou Omar num comunicado divulgado pela agência de notícias do Taleban, Bakhtar. "Agradou a Deus que a tenhamos destruído". Omar referiu-se à crítica internacional como "barulho". Ele não tocou na desaprovação expressada por nações muçulmanas, incluindo o mais próximo aliado do Taleban, o Paquistão, que também pediu pela preservação das estátuas. No centro da celeuma estão as duas gigantecas estátuas de Buda medindo 52,5 e 36 metros de altura, esculpidas em montanhas nos séculos terceiro e quinto. A mais alta é considerada a maior estátua de um Buda em pé do mundo. Mas relíquias menores - algumas apenas fragmentos, outras estátuas completas - são igualmente preciosas. No Museu de Cabul arruinado pela guerra civil, existem milhares de fragmentos da arte budista, catalogados e guardados no porão. Pelo edito do mulá, todos seriam destruídos. Tem havido notícias conflitantes sobre a extensão dos danos às estátuas de Buda. Uma testemunha relatou que soldados do Taleban dispararam bazucas contra as duas relíquias. O ministro da Informação e da Cultura do Taleban, Qatradullah Jamal, disse que as cabeças e as pernas dos Budas já haviam sido destruídas. O resto deveria ser destruído hoje, acrescentou ele, sem dar certeza sobre se os soldados conseguiriam completar o serviço em tempo. O Taleban tem se recusado a qualquer estranho permissão para se aproximar de Bamiyan, no centro do Afeganistão, onde estão localizadas as duas estátuas. Os líderes do Taleban não estavam disponíveis hoje para entrevistas, devido à festa muçulmana do Eid al-Adhar, ou banquete do sacrifício. Um enviado especial da Unesco não ficou otimista depois de encontrar-se com autoridades do Taleban em Kandahar, sul do país no quartel-general da milícia governista. "Não posso dizer que minha missão tenha sido bem sucedida... Não consegui que eles suspendessem a ordem", afirmou Pierre Lafrance no vizinho Paquistão. Mas Lafrance disse que não havia perdido a esperança. Ele pretendia retornar ao Afeganistão após a festa islâmica. Mas pode ser tarde demais. Na maior mesquita de Cabul, o vice-líder do conselho governista do Afeganistão, mulá Mohammed Hassan Akhund, disse hoje a fiéis que a ordem de destruir todas as estátuas no país estava sendo cumprida e não seria alterada. Não serão consideradas ofertas de outros países para comprar as relíquias de valor inestimável, acrescentou ele. "Sem nenhum temor, estamos implementando a ordem. Estamos destruindo as estátuas", afirmou ele. "O Islã diz que é tão ruim vender os Budas quanto mantê-los. Eles têm de ser destruídos". O Vaticano uniu-se hoje ao coro de protestos contra a decisão da milícia afegane, um resultado "maluco" do "fanatismo extremista", segundo editorial do L´Osservatore Romano. "Quando o extremismo mata a arte: não se trata de um slogan barato para ser exibido numa manifestação pública, mas de uma trágica verdade que está se passando com a maluca e progressiva destruição de dois esplêndidos Budas esculpidos em pedra", afirma o editorial. "Menosprezo e ódio pelo fator estético é típico de todo fanatismo que confunde símbolos com a realidade", escreveu o jornal do Vaticano, acrescentando que "certamente, quando o fanatismo extremista prevalece, não apenas o trabalho do homem é destruído, mas o próprio homem".