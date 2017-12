Taleban queima instrumentos musicais Os talebans do Afeganistão queimaram instrumentos musicais e puniram mais de 80 homens que haviam cortado a barba por violação ao código islâmico, informou hoje a rádio estatal. Os instrumentos musicais foram queimados em Talogan, capital da província de Takhar, no nordeste do país. O grupo islâmico Taleban controla 90% do território afegão. Os donos dos instrumentos receberam "uma lição", de acordo com a rádio Shariat. Os homens punidos por cortar a barba eram da província de Faryab, no norte do Afeganistão. A rádio não informou qual foi o castigo, apesar de a punição comum a esse tipo de conduta ser de 15 dias de prisão. Outras 41 pessoas foram detidas por posse de fitas cassetes e 21 foram parar na cadeia por faltarem às orações.