Taleban quer trocar reféns mulheres Militantes do Taleban disseram ontem por telefone à agência France Presse que estão dispostos a trocar as 18 mulheres que fazem parte do grupo de 21 reféns sul-coreanos pelo mesmo número de afegãs detidas nas bases americanas de Kandahar e Bagram. Vinte e três missionários sul-coreanos foram seqüestrados em 19 de junho. Dois dos reféns foram mortos pelos taleban.