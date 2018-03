Taleban reafirma que não vai entregar Bin Laden O regime taleban não vai entregar Osama bin Laden apesar do início das operações militares anglo-americanas contra o Afeganistão. Pouco depois do primeiro bombardeio contra Cabul e outras cidades afegãs, fontes do regime taleban em Islamabad, a capital do Paquistão, reiteraram que Bin Laden "não será entregue". A informação foi divulgada pela agência de notícias afegã AIP, "próxima" ao governo de Cabul. O Taleban denunciou como "terrorista" o ataque dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, e garantiu que os objetivos americanos não serão alcançados.