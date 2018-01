Taleban reconhece derrota em Mazar-e-Sharif O Taleban reconheceu hoje ter perdido a cidade Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão, para as frentes apoiadas pelos americanos da Aliança do Norte. A agência taleban de notícias Bajtar informou que os combatentes da milícia fundamentalista se viram obrigados a bater em retirada por causa dos bombardeios. "Durante sete dias, atacaram continuamente as posições talebans. Usaram bombas muito grandes", disse o chefe do serviço, Abdul Henan Hemat. A tomada de Mazar-e-Sharif é considerada estratégica para os avanços rumo a Cabul. A apenas 70 quilômetros da fronteira com o Uzbequistão, pode funcionar como corredor de acesso e base para americanos dentro do território afegão. Leia o especial