Taleban reitera que pode levar Bin Laden a julgamento O Taleban reiterou nesta sexta-feira que deseja colocar Osama bin Laden sob julgamento em corte islâmica se forem apresentadas sólidas evidências de seu envolvimento com os ataques terroristas nos EUA de 11 de setembro, informou a agência japonesa Kyodo citando a imprensa islâmica afegã. "Estamos prontos para colocar Bin Laden sob julgamento no Afeganistão se os EUA nos oferecerem sólidas provas sobre seu envolvimento nos atos terroristas em Nova York e Washington", disse o embaixador do Taleban no Paquistão, Abdul Salam Zaeef. "Se os EUA não ficarem satisfeitos com o julgamento no Afeganistão, estamos prontos para encontrar um meio islâmico para colocá-lo sob julgamento", disse. Zaeef renovou a oferta de negociação com os EUA. "Sangue por sangue não resolverá o problema e a melhor saída para a situação atual é manter as negociações em todas as questões, incluindo Bin Laden", disse Zaeef segundo a agência. Os EUA rejeitaram as ofertas anteriores do Taleban de negociação.