Taleban rejeita oferta de paz de Karzai Militantes do Taleban negaram ontem a oferta de diálogos para promover a paz feita pelo presidente afegão, Hamid Karzai. Após voltar dos EUA, Karzai quis conhecer pessoalmente o líder do Taleban, o mulá Mohamed Omar, mas negou o pedido dos militantes de retirar as tropas estrangeiras do país. Segundo a milícia taleban, o governo de Karzai não tem autonomia para tomar decisões e, por isso, não perderiam tempo analisando a proposta.