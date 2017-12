Taleban se rende em Kandahar O Taleban concordou em se render para forças tribais em Kandahar, seu último grande bastião, sob um acordo que garanta a segurança de seu líder supremo, mulá Mohammed Omar, disseram, nesta quinta-feira, autoridades dos dois lados. Entretanto, poucas horas depois do anúncio da rendição, surgiram diferenças entre forças anti-Taleban - algumas refletindo rivalidades pessoais e outras em relação ao destino de Omar, a quem os Estados Unidos consideram um criminoso, por ter abrigado terroristas. Num sinal da incerta situação em campo, fuzileiros dos EUA dispararam morteiros em direção ao deserto que rodeia a base deles, a sudoeste de Kandahar, no sul do Afeganistão, depois de terem detectado o que "pareceu ser uma ameaça crível". A base de Rhino foi colocada em alerta, e fuzileiros assumiram posição de defesa. Jornalistas abrigados numa trincheira ouviram mais de 30 detonações, que estremeceram o solo e iluminaram os céus. Repórteres foram orientados a vestir jaqueta à prova de bala e capacete. O recém-apontado primeiro-ministro do Afeganistão, Hamid Karzai, disse que Omar teria de prometer que irá distanciar-se do terrorismo, mas não deixou claro se seria preso, como exigem os EUA. "Esses são detalhes que ainda temos de trabalhar. Não estou dizendo nada por enquanto", afirmou à Associated Press Karzai, líder do governo interino apoiado pelas Nações Unidas e que deve assumir o poder em 22 de dezembro. Até que os detalhes sejam finalizados e aceitos por todas as partes, inclusive os EUA, o acordo de rendição de Kandahar pode não ser concretizado. Karzai se recusou a dizer explicitamente se Omar será preso ou terá permissão para sair em liberdade. Karzai garantiu não saber o paradeiro de Omar nem de Osama bin Laden, o principal suspeito dos atentados de 11 de setembro nos EUA. Em Washington, o secretário de Defesa, Donald H. Rumsfeld, afirmou que os EUA não aceitarão nenhum acordo que permita a Omar permanecer livre e "viver com dignidade" na região. "Nossa cooperação e assistência a essas pessoas mudariam de rumo se algo for feito em relação aos líderes (do Taleban) que não seja consistente com o que tenho dito", adiantou Rumsfeld. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, saudou a notícia da rendição e disse que "parece que o colapso final do Taleban" é iminente. "É uma prova total de que a estratégia que perseguimos funcionou desde o início", afirmou ele em Londres. Em Quetta, Paquistão, um porta-voz do líder pashtun Gul Agha disse que seu grupo não estava contente com o acordo e nem com o comportamento de Karzai. Os pasthuns são o maior grupo étnico do Afeganistão. "Gul Agha teve algumas discordâncias com Karzai", afirmou seu porta-voz, Abdul Jabbar. "Gul Agha ligou para Karzai e disse: ´Por que você não pediu nossa opinião antes de fazer o acordo com o Taleban? Nós também somos uma parte´". Abdul Salam Zaeef, antigo embaixador do Taleban no Paquistão, afirmou que combatentes da milícia em Kandahar começam a entregar suas armas para um líder local pashtun, mulá Naqib Ullah, a partir desta sexta-feira. Omar terá permissão de viver em Kandahar sob a proteção de Naqib Ullah, acrescentou. "O mulá Omar tomou a decisão, levando em conta o bem-estar das pessoas, para evitar baixas e salvar a vida e a dignidade dos afegãos", disse Zaeef. Mas Jabbar rechaçou qualquer papel para Naqib Ullah numa transferência de poder, alegando que ele foi um aliado do Taleban. "Não concordamos com ele, e não o aceitamos", afirmou. Zaeef disse que o Taleban não iria render-se para Karzai. Mas o recém-apontado primeiro-ministro do Afeganistão garantiu que a milícia iria entregar-se a ele e que havia designado Naqib Ullah e outro líder pashtun, Gul Agha, para recolher as armas. Naqib Ullah manteve boas relações com o Taleban durante seus cinco anos no poder. Karzai afirmou que os combatentes talebans afegãos teriam permissão para voltar para suas casas, mas os lutadores estrangeiros leais a Bin Laden teriam de deixar o país ou seriam presos. "Eles têm de partir do Afeganistão", disse Karzai sobre os árabes, paquistaneses, chechenos, uzbeques e outros. "Eles têm de enfrentar a Justiça." Mais cedo, Karzai tinha dito à AP que iria conceder anistia aos talebans comuns, mas não a Omar. Zaeef afirmou que a rendição será completada em três ou quatro dias, e depois caberá a Naqib Ullah decidir quem poderá entrar na cidade. Zaeef disse que a decisão de Omar foi tomada em vista dos fortes bombardeios aéreos dos EUA em Kandahar e visava evitar mais mortes de civis. Aviões de combate americanos têm atacado intensamente Kandahar por semanas, mas não houve bombardeios nesta quinta, aparentemente para facilitar as negociações. Também não estava claro se a rendição envolveria unidades talebans na cidade de Spinboldak, na fronteira com o Paquistão. Entretanto, Zaeef disse que o Taleban estava acabado como um movimento político. "Acho que deveríamos ir para casa", afirmou. Também nesta quinta, bombardeiros americanos B-52 atacaram duramente alvos nas Montanhas Brancas, no leste do Afeganistão, onde suspeita-se de que Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda estejam escondidos. Afegãos anti-Taleban lançaram nesta quarta-feira um ataque terrestre contra bastiões da Al-Qaeda, incluindo cavernas e túneis do complexo de Tora Bora. Leia o especial