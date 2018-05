Taleban sequestra 23 integrantes de tribos no Paquistão

Tribunais do Taleban no Waziristão do Sul estão decidindo como punir os homens e meninos que estão em seu poder e devem ter um "veredicto" dentro de alguns dias, disse o porta-voz do grupo Azam Tariq. "Esta é uma advertência ao povo das tribos para que não venham para a região porque ainda estamos presentes no Waziristão do Sul", disse ele, por telefone. Tariq afirmou que os militantes têm sete tribunais em funcionamento na área, bem como 22 escritórios.

O Exército enviou cerca de 30 mil soldados para uma ofensiva contra o Taleban paquistanês no Waziristão do Sul mais de um ano atrás. Os militares afirmam ter matado centenas de insurgentes, além de controlar a maior parte da zona de conflito, localizada não muito longe da fronteira com o Afeganistão.

Os confrontos fizeram com que cerca de 400 mil civis - principalmente integrantes da tribo Mehsud - fugissem da região e muitos estão agora em Dera Ismail Khan e em outras cidades perto do cinturão tribal. Apesar dos esforços militares para fazer com que os civis voltem para casa, a quantidade de pessoas que retornou é pequena.

Os que resistem a voltar citam as ameaças do Taleban. Anciãos da tribo Mehsud contam que os sequestros são um sinal de que os militantes estão irritados com a tribo. "De um lado, o governo diz que a paz está estabelecida no Waziristão do Sul e do outro nossos homens estão sendo sequestrados", disse Maulana Esamuddin Mehsud, um dos dois líderes tribais Mehsud que ficou sabendo dos sequestros pelos parentes das vítimas.

Os 23 homens e meninos, dentre os quais estudantes, fazem parte de um grupo que participou de uma solenidade com o chefe do Exército paquistanês, general Ashfaq Parvez Kayani, nas regiões de Ladha e Makeen, no Waziristão do Sul, no dia 7 de dezembro.

Kayani visitou alguns projetos locais, dentre eles escolas. As circunstâncias da captura dos homens não são conhecidas. As informações são da Associated Press.