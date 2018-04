Taleban sequestra alto membro do governo paquistanês Militantes do Taleban sequestraram neste domingo um alto funcionário do governo paquistanês no vale do Swat, no noroeste do Paquistão, informaram autoridades paquistanesas. Khushal Khan viajava de carro para Mingora, a principal cidade de Swat, quando ele e seus seis seguranças foram sequestrados. A ação foi confirmada por Muslim Khan, porta-voz do Taleban na região. O sequestro ocorreu apenas um dia depois de circularem notícias de que o governo do Paquistão e o Taleban teriam chegado a um acordo de "cessar-fogo permanente" na instável região de Swat.