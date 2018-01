Taleban seqüestra jornalista e o acusa de espionagem O Taleban disse nesta terça-feira, 6, ter capturado um jornalista italiano que estaria espionando para tropas britânicas no sul do Afeganistão, junto com dois colegas locais. O jornal La Repubblica informou que desde domingo está sem contato com seu correspondente Daniele Mastrogiacomo, de 52 anos, que estava na província de Kandahar. Qari Mohammad Yousuf, porta-voz do grupo radical islâmico, disse por telefone, de local não revelado, que o jornalista confessou ser um espião depois de ser capturado na vizinha província de Helmand, na segunda-feira, 5. "Ele fingia ser um jornalista, mas quando investigamos descobrimos que ele trabalhava para as tropas britânicas", disse Yousuf. "Estamos interrogando-o e os outros dois." O La Repubblica divulgou um currículo de Mastrogiacomo para mostrar que ele trabalha como jornalista há 27 anos, sendo desde 2002 especialista na cobertura do Oriente Médio e da Ásia Central. Nascido em Karachi, no Paquistão, onde seu pai trabalhava como engenheiro de uma empresa italiana, Mastrogiacomo foi nos últimos anos enviado a Bagdá, Teerã e Jerusalém, entre outros lugares. Ele tem cidadania ítalo-suíça, mas não possui passaporte britânico nem paquistanês, disse o jornal. O Taleban disse anteriormente que havia capturado um jornalista britânico. Forças afegãs e da Otan lançaram nesta terça-feira sua maior ofensiva até agora contra o Taleban e contra produtores de drogas de Helmand, uma das áreas mais perigosas do país.