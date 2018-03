Taleban seqüestra ônibus e executa 31 Rebeldes taleban executaram pelo menos 31 civis que haviam feito reféns na semana passada, informou ontem o Ministério da Defesa afegão. Os insurgentes tomaram um ônibus lotado de passageiros, depois que o motorista se recusou a parar num bloqueio de estrada instalado pelo Taleban na Província de Kandahar, no sul do país. Funcionários do ministério informaram que os rebeldes libertaram algumas pessoas e degolaram os passageiros suspeitos de colaborar com o governo central.