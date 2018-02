Taleban será atacado até entregar Bin Laden, diz Blair O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, disse hoje que a ofensiva contra o regime do Taleban no Afeganistão continuará até que o país entregue o terrorista Osama bin Laden. Blair, em entrevista à rede de televisão GMTV, disse que o exilado saudita está se movendo dentro do Afeganistão. Segundo ele, os bombardeios estão prevenindo ataques terroristas ao destruírem bases da rede al-Qaeda, de Bin Laden, em território afegã. Perguntado a que distância a coalizão está de Bin Laden, Blair afirmou: "Com relação a Bin Laden, sabemos que ele está se movendo dentro do Afeganistão. Mas a razão que nos levou a agir agora contra o regime afegão é que ele está protegendo Bin Laden." O premiê disse que as mortes de civis são inevitáveis como resultado dos ataques aliados, mas garantiu que os chefes militares estão fazendo "todo o possível" para reduzi-las. Leia o especial