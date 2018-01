Taleban também está deixando Kandahar Depois de abandonar cidade de Cabul na madrugada desta terça-feira, o Taleban parece estar deixando também seu quartel-general na cidade de Kandahar, ao sul do Afeganistão. De acordo com um morador de Kandahar, que pediu para não ser identificado, há grande tensão na cidade. Segundo informações não confirmadas, a milícia islâmica vai se reunir nas montanhas do sul do Afeganistão para organizar uma guerrilha. O sul do Afeganistão é montanhoso e está cheio de cavernas usadas pelos soldados taleban como esconderijo. Suspeita-se que essas cavernas também sejam usadas por membros da Al-Qaeda, a rede de terroristas chefiada pelo milionário saudita Osama bin Laden. A região ainda é dominada pela etnia patane, que apóia o Taleban. Leia o especial