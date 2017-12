Taleban toma cidade no sul do Afeganistão Rebeldes ligados à milícia fundamentalista islâmica Taleban capturaram uma cidade no sul do Afeganistão onde vigorava um acordo de paz negociado no segundo semestre do ano passado, disseram autoridades locais e testemunhas nesta sexta-feira. Os milicianos tomaram o centro da cidade, incendiaram a sede do governo local e ameaçaram os líderes tribais de Musa Qala, na província de Helmand, prosseguiram as fontes. Um morador da cidade disse que um grupo de 200 a 300 rebeldes tomou o lugarejo, confiscaram as armas da polícia e incendiaram o complexo governamental na noite de quinta-feira. O coronel Tom Collins, porta-voz das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, disse que "um número desconhecido" de militantes aparentemente ingressou em Musa Qala. Segundo ele, há rumores não confirmados de que líderes tribais estariam sendo mantidos na condição de reféns. Asadullah Wafa, o governador de Helmand, disse que os militantes invadiram a cidade na quarta-feira e tomaram as armas da polícia. Nesta quinta-feira, eles retornaram e destruíram parte do complexo onde estão instalados o governo local e a polícia. "Os comerciantes fecharam as lojas hoje pela manhã e a população local começou a fugir com medo", prosseguiu Wafa. Conflito com a Otan Mohammad Wali, o morador de Musa Qala que calculou entre 200 e 300 o número de rebeldes na cidade, disse que a população local teme que a captura provoque a retomada dos confrontos entre o Taleban e a Otan. Soldados britânicos estavam posicionados em Musa Qala, mas retiraram-se da cidade em outubro, quando líderes tribais e o governo local chegaram a um acordo de paz. Pelo acordo, a responsabilidade pela segurança passou para os anciões tribais e as forças da Otan ficaram proibidas de ingressar em Musa Qala, cidade onde ocorreram violentos confrontos entre soldados britânicos e milicianos talebans nas semanas que antecederam o acordo. Em Londres, uma fonte no Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse considerar "prematuro" considerar que Musa Qala tenha sido capturada pelo Taleban. Ainda segundo a fonte, qualquer decisão quanto ao reposicionamento dos soldados tem de ser tomada pela Otan e pela Grã-Bretanha em conjunto com o governo do Afeganistão.