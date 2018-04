Taleban toma terceira região de província afegã

Insurgentes taleban tomaram o controle de um terceiro distrito na província de Farah, no sudoeste do Afeganistão, informaram nesta segunda-feira, 5, autoridades da região. Os rebeldes entraram no distrito de Khak-e-Safid durante a meia-noite de domingo e colocaram fogo nos edifícios da Administração, após um combate de uma hora contra as forças da olícia, segundo o porta-voz taleban Mohammed Yusif Ahmadi. Ahmadi disse que suas forças tomaram o controle momentaneamente da principal cidade do distrito, situada cerca de 30 quilômetros da capital provincial, mas, após colocar fogo nos edifícios, se retiraram. O chefe da polícia local, Abdulrahman Sarjang, disse que "há muitos iranianos e paquistaneses que combatem ao lado de taleban afegãos". As forças de seguranças do país se retiraram "assim que os rebeldes atacaram. De fato, se retiraram o mais rápido possível. Não têm nenhuma motivação para combater", apontou um especialista em segurança. Os taleban mantêm o controle da província de Farah os distritos de Gulistan e Bakwa, enquanto o Ministério da Defesa anunciou que está se preparando para retomá-los.