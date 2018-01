Taleban vai entregar Kunduz O Taleban ofereceu hoje entregar seu baluarte de Kunduz, no norte do Afeganistão. A informação é de um comandante da opositora Aliança do Norte, Mahidula. Segundo ele, a milícia islâmica fez a oferta em um comunicado por meio de uma emissora de rádio de Kunduz, a última cidade em poder taleban no norte do país. Mahidula disse que, de acordo com a oferta, o Taleban cederia Kunduz se a Aliança do Norte garantisse a segurança dos combatentes não afegãos que lutam com a milícia islâmica e caso a entrega da cidade fosse vigiada pela ONU. Estima-se que haja cerca de 3.000 combatentes não afegãos ligados ao Taleban em Kunduz, entre eles vários árabes supostamente ligados à rede Al-Qaeda, de Osama bin Laden, e paquistaneses.