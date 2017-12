Talebans afegãos atacam acampamento de empresa chinesa Um grupo de milicianos talebans atacou o acampamento de uma empresa chinesa no noroeste do Afeganistão, sem causar vítimas, confirmaram nesta terça-feira fontes oficiais chinesas. O ataque aconteceu no domingo, quando 30 operários se encontravam no acampamento do Grupo Ferroviário Shisiju, disse um diretor da companhia à agência estatal chinesa Xinhua. Os milicianos atacaram de surpresa o acampamento no domingo à noite. Após um tiroteio com a Polícia afegã, acabaram fugindo. A embaixada chinesa pediu ao Ministério de Relações Exteriores afegão as medidas necessárias para garantir a segurança de seus trabalhadores e buscar os culpados. O ataque é o mais grave a empresas chinesas no Afeganistão desde junho de 2004, quando 11 trabalhadores, que também construíam uma estrada, morreram num atentado no norte do país. A maioria dos operários chineses no Afeganistão pertence a famílias pobres que tentam melhorar sua situação econômica.