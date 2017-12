Talebans alegam ter derrubado helicóptero da OTAN Talebans afirmaram neste domingo ter derrubado um helicóptero civil fretado pelas forças da OTAN e cujo contato havia sido perdido na véspera no sul do Afeganistão. O helicóptero, que não transportava pessoal da Força de Assistência de Segurança (ISAF), partiu no sábado da cidade de Kandahar para fazer uma entrega de material aos soldados em Tirin Kot, na província vizinha de Oruzgan. Um suposto porta-voz dos talebans, Yussuf Ahmadi, afirmou por telefone que os "estudantes de religião" haviam "abatido o aparato com um disparo de foguete", 40 quilômetros ao noroeste de Kandahar. "As buscas prosseguem para localizar o aparelho. Não é o momento de especular. O helicóptero pode ter aterrissado de urgência por causa do mal tempo. Não se sabe ainda", declarou o porta-voz da ISAF em Kandahar, Jason Chalk.