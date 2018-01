Talebans atacam posto e matam oito no Afeganistão Combatentes provavelmente ligados ao Taleban atacaram um posto de controle do governo do Afeganistão e emboscaram soldados ao longo de uma das principais estradas no sul do país. Oito militares morreram e outros dois foram capturados, informou o governo. Os ataques aconteceram um dia depois que dois soldados dos Estados Unidos foram mortos em um enfrentamento com rebeldes na província de Paktika, próxima a fronteira do Paquistão. Quatro talebans morreram neste confronto. Guerrilheiros do regime radical islâmico dos talebans estão se reagrupando e coordenando ataques maiores e mais ousados contra alvos norte-americanos e do governo afegão . Em menos de duas semanas, quatro soldados dos EUA foram mortos em combate com guerilheiros. No total 35 militares norte-americanos já morreram em lutas no Afeganistão e 162 ficaram feridos, segundo o exército dos Estados Unidos.