Talebans atacam sede da ONU em Herat Quatro militantes carregados de explosivos atacaram ontem um prédio da ONU em Herat, no Afeganistão. Armados com foguetes e metralhadores, eles trocaram tiros com forças afegãs. Pelo menos um dos militantes usava burca. Os outros vestiam uniformes policiais. Um deles se explodiu perto do portão para abrir caminho para os outros três, que foram mortos por soldados afegãos. Três agentes foram feridos. O Taleban assumiu responsabilidade pelo ataque, o pior contra um alvo da ONU desde outubro passado, quando 12 pessoas foram mortas - seis delas funcionárias da organização.