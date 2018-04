Talebans de noroeste paquistanês declaram cessar-fogo

Os talebans declararam um cessar-fogo unilateral em Bajaur, no noroeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, onde travam violentos confrontos com as forças de segurança, informou nesta terça-feira, 24, à Agência Efe fontes oficiais o porta-voz do Exército, Athar Abbas. Veja também: Duas crianças morrem brincando com bomba no Afeganistão Afeganistão se converte na guerra de Obama "Nossas tropas estão à espera para saber se eles estão dispostos a deixar as armas", acrescentou. O comandante Faqir Mohammed, um dos dirigentes do movimento que aglutina diferentes grupos talebans paquistaneses, anunciou a trégua na segunda-feira à noite por meio da rádio ilegal que seu grupo mantém na região. De acordo com a versão do canal Geo TV, Mohammed, chefe local do Tehrik-e-Taleban Paquistão (TTP), pediu a seus combatentes que deixem de lutar contra o Exército e ajudem a restaurar a paz na região. O Exército do Paquistão afirma ter matado mais de 1,5 mil talebans desde que começou suas ofensivas em Bajaur, em agosto de 2008.