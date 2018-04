Talebans decapitam 7 policiais e seqüestram 6 no Afeganistão

Pelo menos sete policiais afegãos foram decapitados e seis foram seqüestrados por um grupo de supostos talebans que atacou um posto de controle no leste do Afeganistão, informou nesta sexta-feira, 23, uma fonte oficial. O ataque aconteceu ao amanhecer, no distrito de Arghandab, na província de Kandahar, uma das mais conflituosas do país, segundo o chefe de Polícia do distrito, Abdul Hakim. Os insurgentes atacaram um posto policial e decapitaram sete policiais. O distrito, a 15 quilômetros da cidade de Kandahar, foi cenário de violentos combates nas últimas semanas. Este ano, 5.700 pessoas morreram vítimas da violência no Afeganistão.