Talebans dizem ter abatido avião americano Apesar de fontes militares dos EUA negarem o fato, os talebans afirmam ter abatido hoje um avião americano perto do aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão, informa a agência Aip. Enquanto na Alemanha a Aliança do Norte enfrentava neste sábado a pressão internacional para pôr fim ao impasse nas conversações sobre o futuro político do Afeganistão, os fuzileiros navais americanos, em patrulha em torno de sua nova base no sul do país centro-asiático, declaram que, apesar de terem visto homens armados nas proximidades da área, não avançaram sobre Kandahar.