Talebans explodem caminhão no Paquistão

Um grupo de talebans detonou nesta segunda-feira, 19, um caminhão-tanque com combustível para as forças da Otan no Afeganistão, em uma região tribal paquistanesa próxima à fronteira com esse país, informou uma fonte oficial.

O fato aconteceu no mercado de Jamrud, na estrada que une Afeganistão e Paquistão em sua passagem pela demarcação tribal de Jaiber, segundo a fonte, citada pelo canal Dawn.

O caminhão ficou completamente destroçado e as forças de segurança paquistanesas tiveram que fechar a estrada e suspender a passagem dos caminhões com provisões para as forças da Otan no país vizinho.

O ataque, segundo a Dawn, foi reivindicado pelo grupo Tehrik-e-Taleban Paquistão (TTP), o principal grupo que aglutina os talebans paquistaneses, que conta com uma presença notória no cinturão tribal do país asiático.

A maior parte das provisões, como mantimentos e combustível para abastecer as forças da Otan e da coalizão americana destacadas no Afeganistão, é transportada através do Paquistão.