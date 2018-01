Talebans fogem de penitenciária no Afeganistão Sete supostos membros de médio escalão da milícia fundamentalista islâmica Taleban fugiram da principal penitenciária do Afeganistão, informaram autoridades locais nesta terça-feira. Os homens escaparam no domingo do presídio de Policharki, na periferia de Cabul, admitiu o general Abdul Salam Bakshi, diretor do sistema prisional afegão. "Nós iniciamos uma caçada humana para recapturar esses membros do Taleban, mas ainda não temos indícios sobre o paradeiro deles", declarou. "Todos eles foram detidos enquanto lutavam ao lado do Taleban", assegurou. Bakshi disse que os suspeitos são naturais das províncias de Helmand e Kandahar, um antigo reduto taleban. Todos cumpriam sentenças de 16 a 17 anos na prisão, disse Bakshi, sem fornecer mais detalhes sobre os foragidos. O general disse ainda que dez carcereiros foram detidos. Eles são suspeitos de colaboração com os detentos ou negligência. Os sete detentos conseguiram convencer os guardas a deixá-los sair do presídio superlotado depois de falsificarem um carimbo normalmente gravado na mão dos visitantes, para diferenciá-los dos prisioneiros em dias de visita, disse Mohammad Wasim Hashimzai, vice-ministro da Justiça do Afeganistão.