Talebans pedem às forças afegãs que se rebelem contra Karzai Rebeldes talebans estão distribuindo panfletos pedindo às forças de segurança afegãs para se unirem a eles e lutar contra o governo do presidente Hamid Karzai, apoiado pelos Estados Unidos. O governador Hamidullah Toki, da província de Zabul, sudeste do país, disse que as chamadas "cartas noturnas" apareceram pela primeira vez em sua província há três dias. "Os panfletos incitam nossos militares e policiais a unirem-se a eles na luta contra o governo", disse Toki à Associated Press na capital provincial de Qalat. Os panfletos também acusam a administração Karzai de "não-islâmica" e classifica o governo como "títere" da principal força militar estrangeira no Afeganistão, dos EUA. "Estamos tentando encontrar essas pessoas" que distribuem os folhetos, informou Toki. As "cartas noturnas" têm circulado rotineiramente em todo o Afeganistão. Normalmente distribuída secretamente durante a noite, elas exortam militantes islâmicos a lutar contra soldados estrangeiros e afegãos. Autoridades acreditam que tais panfletos são escritos pelos principais inimigos do governo - antigos combatentes do Taleban, terroristas da Al-Qaeda ou partidários do líder rebelde renegado Gulbuddin Hekmatyar. Cerca de 11,5 mil tropas estrangeiras, 8,5 mil delas americanas, estão no Afeganistão caçando remanescentes talebans e seus aliados. Karzai, que chegou ao poder depois da derrubada do Taleban na guerra de 2001, é protegido por guarda-costas americanos.