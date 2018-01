Talebans provocam toque de recolher no Paquistão Um toque de recolher foi imposto nesta quinta-feira, 29, pelas autoridades paquistanesas em Lahore, no distrito de Tank, noroeste do Paquistão. A medida é adotada após dois dias de ataques de insurgentes talebans com bombas, morteiros e foguetes. No período foram mortas quatro pessoas, segundo fontes do governo paquistanês. Os confrontos entre os talebans da área e as forças de segurança começaram quando um grupo tomou o controle da escola privada Oxford Public School. Conforme uma fonte extra-oficial os mortos chegam a 24. O relato não-oficial informa que o caos tomou conta da cidade de Tank, próxima à fronteira com o Afeganistão. Os moradores fugiram para zonas rurais. Todas as escolas de Lahore foram fechadas por tempo indefinido. Sob condição de anonimato, um alto oficial relata que as forças de segurança têm a ordem de atirar para matar quem desobedecer ao toque de recolher. Os ataques de insurgentes continuam em escritórios e residências dos membros das forças de segurança, segundo uma fonte oficial do distrito de Tank. Uma delegação oficial foi enviada pelas autoridades governamentais para se reunir com o líder insurgente Baitula Mehsud e amenizar os confrontos em Lahore.